В первом квартале на Южно-Кавказский газопровод потрачено 197 млн долларов

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале 2017 года операционные расходы на Южно-Кавказский газопровод (ЮКГ) составили примерно 6 млн долларов, капитальные расходы - 191 млн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan по итогам первого квартала года.

За отчетный период операционные расходы остались неизменными, капитальные расходы сократились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) составила 21,4 млн кубометров газа, что на 0,9% меньше соответствующего показателя за прошлый год.

Отметим, что газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.

ЮКГ имеет двух операторов. Компания BP является ответственным техническим оператором по строительству и эксплуатации объектов, SOCAR- ответственным коммерческим оператором.

Напомним, что основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), SGC Midstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).