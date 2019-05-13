В первом квартале этого года с АЧГ добыто 7 млн тонн нефти

В первом квартале этого года с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) объем среднесуточной добычи составил 571 тыс. баррелей или в общей сложности около 52 млн баррелей (7 млн тонн) нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместный с партнерами отчет оператора блока месторождений – компанию BP-Azerbaijan.

В I квартале 2018 года объем среднесуточной добычи с блока составил 597 тыс. баррелей или в общем примерно 54 млн баррелей (7 млн тонн) нефти.

Было отмечено, что в I квартале этого года стабильная добыча на АЧГ проводилась в соответствии с требованиями безопасности. За указанный период среднесуточная добыча нефти с платформы "Чираг" составила 43 тыс. баррелей, "Центральный Азери" - 146 тыс., "Западный Азери" - 128 тыс., "Восточный Азери" - 100 тыс., "Глубоководный Гюнешли" - 96 тыс. и "Западный Чираг" - 58 тыс. баррелей.

На конец года на АЧГ в целом эксплуатировались 119 нефтяных, 42 водных инжекторных, 7 газовых инжекторных скважин.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 14 сентября 2017 года соглашение дополнено и продлено до 2049 года.