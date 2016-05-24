В первом квартале этого года на АЧГ добыто 8 млн. тонн нефти

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) сохранилась стабильная добыча. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора проекта - компании BP Exploration (Caspian Sea) Ltd.

За этот период общий объем добычи с АЧГ составил в среднем 651 тыс. баррелей в день или в целом более 59 млн. баррелей, то есть 8 млн. тонн. Из них на платформу "Чыраг" пришлось 46 тыс. баррелей, "Центральный Азери" - 155 тыс. баррелей, "Западный Азери" - 116 тыс. баррелей, "Восточный Азери" - 69 тыс. баррелей, "Глубоководный Гюнешли" - 139 тыс. баррелей и "Западный Чыраг" - 126 тыс. баррелей. Объем добычи в годовом сравнении не изменился.

Отмечено, что по итогам квартала в эксплуатации находились в целом 95 нефтяных и 41 газовая и водяная инжекторная скважина АЧГ.

Отметим, что участниками проекта АЧГ являются компании BP (оператор – 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).