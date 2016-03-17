​В честь погибших нефтяников воздвигнут памятник

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с членами семей нефтяников, без вести пропавших в результате аварий на 10-й морской платформе месторождения "Гюнешли" и платформе №501 "Нефтяных камней".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сначала участники встречи почтили память погибших и пропавших без вести нефтяников. Президент SOCAR рассказал о мероприятиях, проводимых под руководством специально созданной комиссии в направлении поиска пропавших нефтяников.

Он отметил, что забота о семьях погибших и без вести пропавших нефтяников, в том числе реабилитация пострадавших и их соцобеспечение находится в центре внимания компании.

Р.Абдуллаев поинтересовался вопросами, беспокоящими членов семей без вести пропавших нефтяников, выслушал их пожелания, ответил на вопросы. Он отметил, что компания окажет всестороннюю поддержку в решении их проблем.

Президент SOCAR также сообщил, что в честь погибших в результате аварий на 10-й морской платформе месторождения "Гюнешли" и платформе №501 "Нефтяных камней" будет воздвигнут памятник.