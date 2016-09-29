В отношении каждого члена ОПЕК будет применена индивидуальная квота

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на неформальном саммите в рамках Международного энергетического форума, прошедшего 26-28 сентября в Алжире, договорились об ограничении объемов добычи нефти с проработкой деталей и исполнением договоренностей с ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, картель договорился ограничить добычу на уровне 32,5 млн баррелей в сутки по сравнению с текущими 33,24 млн баррелей в сутки.

Согласно договоренности членов организации, добычу снизит каждая страна.

По словам руководителя Алжирского саммита ОПЕК Мухаммада бин Салеха ас-Садани, квоту на добычу каждого члена ОПЕК в индивидуальном порядке установит специальная комиссия, которая будет создана в организации. Помимо этого, наибольшее снижение приходится на долю Саудовской Аравии - ее нефтедобыча будет снижена на 442 тыс. баррелей. Ирак снизит добычу на 135 тыс., ОАЭ - 155 тыс. баррелей. Ограничение добычи Ливии и Нигерии не ожидается.

Напомним, что Иран, который до этого помешал соглашению на саммите ОПЕК в Дохе (Катар), согласился снизить добычу на 3,7 млн баррелей в сутки.

ОПЕК согласует объемы добычи для каждой страны-участницы на следующем официальном заседании, запланированном на ноябрь в Вене. На эту встречу будут приглашены другие крупные страны мира, добывающие нефть, включая Россию. У них также потребуют снизить добычу нефти.

После сообщений о договоренности членов ОПЕК стоимость нефти марки Brent на мировом рынке подорожала на 6% и достигла 49 долларов/баррель. В настоящее время ее стоимость составляет 49,25 доллара/баррель.