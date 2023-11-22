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В отдельных частях Агдашского и Гёйчайского района три дня не будет газа

В отдельных частях Агдашского и Гёйчайского района три дня не будет газа Сегодня произойдет перерыв в газоснабжении отдельных частей Агдашского и Гёйчайского районов.
Энергетика
22 ноября 2023 г. 09:59
В отдельных частях Агдашского и Гёйчайского района три дня не будет газа

Сегодня произойдет перерыв в газоснабжении отдельных частей Агдашского и Гёйчайского районов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, подачу газа планируется ограничить в течение трех дней с 09:00 часов 22 ноября в связи с предстоящими ремонтными работами на 162,4-ом км и 147,5-ом км магистрального газопровода высокого давления ”Газымаммед-Газах“, принадлежащего Управлению газового экспорта.

В период проведения ремонтных работ подача газа будет ограничена в Агдаше, селах Кюкял, Хушун, Араб, Арал-1, Арал-2, Хосров, Шамсабад, Тофиги и пр., а также в селах Мирзахусейнли, Арабджабирли, Шахадет, Гарабаглар, Хюнгютлу и других селах Гёйчайского района.

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