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В ОПЕК+ возобновляются "игры престолов"

В ОПЕК+ возобновляются "игры престолов" Позиции Эр-Рияда с Москвой пока не сходятся, королевство собирается настаивать на сохранении добычи альянса на текущем уровне
Энергетика
22 февраля 2021 г. 15:47
В ОПЕК+ возобновляются игры престолов

Саудовская Аравия в воскресенье контактировала с рядом стран ОПЕК+ по поводу параметров сделки в апреле; позиции с Россией у королевства пока не сходятся, оно собирается настаивать на сохранении добычи альянса на текущем уровне.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Вчера Саудовская Аравия контактировала с рядом членов ОПЕК+, узнавала мнения стран по поводу дальнейших действий по сделке. Была некоторая озабоченность у Эр-Рияда по поводу того, что их позиция с Россией по дальнейшей судьбе сделки не совпадает, поскольку, насколько стало понятно, саудиты будут настаивать на сохранении производства на текущем уровне и будут призывать на предстоящем заседании к осторожному подходу", — рассказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, намерен ли Эр-Рияд отказаться от своих обязательств по дополнительному сокращению добычи нефти в феврале-марте на 1 миллион баррелей в сутки, источник сообщил, что таких намерений не почувствовал. "Нет, таких заявлений не было. Но было отчетливое понимание того, что Эр-Рияд будет жестко настаивать на своей позиции", — сказал он.

Напомним, что ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией COVID-19, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на февраль текущего года они составляют 7,125 миллиона баррелей в сутки, а на март — 7,05 миллиона. Причем в эти месяцы возможность ненамного нарастить добычу получили только РФ и Казахстан. Базой отсчета для сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Вместе с тем Саудовская Аравия в феврале-марте в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сократят и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение к январю составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки. А если сравнивать с базой отсчета сделки ОПЕК+, то в феврале получается сокращение на 8,55 миллиона баррелей в сутки.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета альянса планируется 3 марта, а 4 марта запланирована встреча всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки. ОПЕК+ пока корректирует добычу с шагом не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

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