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В ОПЕК+ спрогнозировали после июля дефицит запасов нефти в развитых странах

В ОПЕК+ спрогнозировали после июля дефицит запасов нефти в развитых странах Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР, которые являются одним из ориентиров сделки по сокращению добычи странами ОПЕК+, уже с третьего квартала уйдут в состояние дефицита.
Энергетика
31 мая 2021 г. 17:53
В ОПЕК+ спрогнозировали после июля дефицит запасов нефти в развитых странах

Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР, которые являются одним из ориентиров сделки по сокращению добычи странами ОПЕК+, уже с третьего квартала уйдут в состояние дефицита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе технического комитета стран ОПЕК+. Заседание экспертов комитета в режиме видеосвязи состоялось в понедельник.

С учетом решений ОПЕК+ о восстановлении добычи нефти более чем на 2 млн баррелей в сутки в течение мая - июля, базовый сценарий предполагает, что во втором квартале этого года запасы нефти ОЭСР будут находиться в избытке всего на 1 млн баррелей относительно среднего за 2015-2019 годов уровня. При этом уже в третьем квартале их уровень окажется на 71 млн баррелей в дефиците, который в четвертом квартале увеличится до 109 млн баррелей.

В альтернативном сценарии, в котором предполагается, что спрос будет восстанавливаться темпами медленнее чем 6 млн баррелей в сутки, коммерческие запасы нефти ОЭСР будут на 9 и 37 млн баррелей (в III и IV кварталах соответственно) превышать средний за 2015-2019 годы уровень.

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