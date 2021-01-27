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В ОПЕК спрогнозировали «хороший» год для рынка нефти

В ОПЕК спрогнозировали «хороший» год для рынка нефти Баркиндо: Нефтяная отрасль нуждается в инвестициях в объеме 12,6 трлн долларов США
Энергетика
27 января 2021 г. 18:50
В ОПЕК спрогнозировали «хороший» год для рынка нефти

Рынок нефти ждет восстановление и рост в 2021 году, он должен стать хорошим для отрасли.

Как передает Report со ссылкой на «Oil-Эксперт», такое мнение высказал генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на отраслевой видеоконференции.

По прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки, до 95,9 млн баррелей в сутки, против падения на 9,8 млн баррелей в сутки в кризисном 2020 году.

«Учитывая, что рынок нефти сейчас переходит в состояние бэквордации (ситуация, когда цены на нефть в данный момент выше, чем в прогнозируемом будущем), мы надеемся, что 2021 год будет хорошим», — сказал Баркиндо. Он отметил, что мировой ВВП растет на 4,4% против снижения на 4,1% в 2020 году, что является огромным рывком для глобальной экономики.

По его мнению, нефтяная отрасль нуждается в инвестициях в объеме 12,6 трлн долларов США. В 2020 году вложения в сектор добычи упали на треть на фоне падения спроса и цен, заключил генсек.

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