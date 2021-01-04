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В ОПЕК+ пока не достигли согласия относительно планов добычи на февраль

В ОПЕК+ пока не достигли согласия относительно планов добычи на февраль Большинство участников сделки против увеличения добычи нефти в следующем месяце
Энергетика
4 января 2021 г. 11:01
В ОПЕК+ пока не достигли согласия относительно планов добычи на февраль

Консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

ОПЕК+ начинает 2021 год с очередного важного решения: в понедельник альянсу предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.

"К началу заседания никакого консенсуса нет. Большинство участников, причем подавляющее, считает, что не надо увеличивать, поскольку ясности с коронавирусом нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, страны ОПЕК+ контактировали между собой до начала заседания. "Да, контакты были. В частности, как руководство ОПЕК, так и Эр-Рияд контактировали с некоторыми участниками формата, делились мнениями", — отметил источник.

Напомним, что новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона.

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