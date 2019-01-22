В ОПЕК+ ожидают роста запасов нефти в странах ОЭСР, если не продлить сделку

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы нефти в странах - членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к концу года превысят среднюю за пять лет норму на 170 млн баррелей, если действие соглашения ОПЕК+ завершится в первой половине 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз дают эксперты технического комитета ОПЕК +.

Второй сценарий предполагает, что сделка будет продлена до конца 2019 года. В этом случае запасы нефти в странах ОЭСР к концу года должны снизиться до уровня на 50 млн баррелей ниже среднего за пять лет.

По данным собеседника агентства, в целом страны ОПЕК+ в декабре 2018 года выполняли соглашение о сокращении добычи на 128% от плана. При этом страны ОПЕК сократили добычу на 153%, а не входящие в картель участники сделки - на 62%.

ОПЕК и ключевые страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре минувшего года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Такое решение было принято на фоне новых признаков затоваривания рынка в конце прошлого года. Так как американские санкции против Ирана вступили в силу с некоторыми послаблениями, экспорт иранской нефти сокращался не так быстро, как ожидалось. Кроме того, в течение второй половины 2018 года усиленно наращивали добычу Россия и Саудовская Аравия.