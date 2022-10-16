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В ОПЕК+ назвали решение о снижении нефтедобычи верным и своевременным

В ОПЕК+ назвали решение о снижении нефтедобычи верным и своевременным Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным.
Энергетика
16 октября 2022 г. 04:17
В ОПЕК+ назвали решение о снижении нефтедобычи верным и своевременным

Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гейс.

"Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным", - цитирует аль-Гейса телеканал.

На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.

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Версия на азербайджанском языке "OPEC Plus"ın Baş katibi: "Neft hasilatını azaltmaq qərarı düzgün və vaxtında idi"

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