В октябре завершится строительство трубопровода по транзиту азербайджанского газа в Сербию

Болгария намерена завершить строительство газопровода в Сербию, по которому будет транспортироваться азербайджанский газ, к октябрю и полностью ввести газопровод в эксплуатацию к концу года.

Болгария намерена завершить строительство газопровода в Сербию, по которому будет транспортироваться азербайджанский газ, к октябрю и полностью ввести газопровод в эксплуатацию к концу года.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом сообщил журналистам главный исполнительный директор болгарской газовой компании Bulgartransgaz Владимир Малинов.

По его словам, Болгария может также получить доступ к дополнительным поставкам для своих нужд из узла Баумгартен в Центральной Европе, посредством реверсирования потоков.

Сербия стремится заменить свою почти полную зависимость от топлива «Газпрома» не менее чем на 40% газа из Азербайджана и других источников. Его национальная газовая компания «Сербиягаз», которая сейчас импортирует российский газ по балканскому ответвлению газопровода «Турецкий поток», год назад приступила к строительству своего участка новой ветки.

Отметим, что в среду при участии президентов Сербии и Болгарии Александр Вучича и Румен Радева началось строительство на площадке недалеко от столицы Софии, где к концу года 62-километровый участок трубы должен соединиться со 108-километровой трубой. километровый участок на сербской стороне. Проект стоимостью 170 млн евро (185 млн долларов США) частично финансируется Европейским союзом в рамках усилий по диверсификации импорта газа за пределы ПАО «Газпром».

Завершение строительства трубы мощностью 1,8 млрд кубометров газа в год откроет новые маршруты через Болгарию, которая наладила газопровод в Грецию , и в соседнюю Северную Македонию. Будущие варианты включают импорт азербайджанского газа через Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) трубопроводы.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ с гигантского месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод протяженностью 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе в Кипое, пересекает Грецию, Албанию и через Адриатическое море с выходом на юге Италии.

С начала своей эксплуатации с 31 декабря 2020 года ТАР транспортировано 18,5 млрд кубометров газа, из которых почти 16 млрд кубометров только в Италию. Таким образом, Азербайджан удовлетворяет более 14% потребностей Италии в природном газе.