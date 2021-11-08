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В октябре импорт нефти в Китае упал до 3-летнего минимума

В октябре импорт нефти в Китае упал до 3-летнего минимума В октябре 2021 года Китай импортировал 37,8 миллиона тонн нефти, или 8,9 миллиона баррелей в сутки. Это является самым низким показателем с сентября 2018 года.
Энергетика
8 ноября 2021 г. 12:28
В октябре импорт нефти в Китае упал до 3-летнего минимума

В октябре 2021 года Китай импортировал 37,8 миллиона тонн нефти, или 8,9 миллиона баррелей в сутки. Это является самым низким показателем с сентября 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщает angi со ссылкой на данные китайской таможенной статистики.

За десять месяцев текущего года Китай ввез 425 миллионов тонн нефти, что на 7,2% меньше в годовом исчислении. Сокращение импорта наблюдатели связывают с ростом мировых цен на нефть на фоне отказа мировой экономики от ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Экспорт Китаем нефтепродуктов в октябре снизился на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,95 миллионов тонн.

Импорт природного газа, включая трубопроводный и сжиженный природный газ, в октябре составил 9,38 миллиона тонн, что на 24,6% больше, чем в октябре 2020 года.

Напомним, что в конце октября Китай выставил на продажу нефть из государственного резерва, что позволило на короткое время приостановить рост цен на сырье.

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Версия на азербайджанском языке Çində neft idxalı son 3 ilin minimum həddinə düşüb

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