В октябре 77% мер контроля AERA были связаны с использованием газа

В октябре Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA), подведомственным Министерству энергетики, было проведено 70 контрольных мероприятий по технической эксплуатации электроустановок, соблюдению правил техники безопасности и изучению состо

В октябре Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA), подведомственным Министерству энергетики, было проведено 70 контрольных мероприятий по технической эксплуатации электроустановок, соблюдению правил техники безопасности и изучению состояния использования электроэнергии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на AERA.

С целью изучения состояния рационального использования газа, ”правил пользования газом" и безопасной эксплуатации газовых установок, а также соблюдения требований иных нормативных правовых актов было проведено 54 контрольных мероприятия.

В Технические советы, функционирующие в 15 центрах "ASAN“, 3 центрах ”ASAN Kommunal" и 3 Домах МСП (KOB evi), поступило 428 обращений, связанных с подключением объектов предпринимательства к электрической сети.