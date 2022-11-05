О нас

В октябре 77% мер контроля AERA были связаны с использованием газа

В октябре 77% мер контроля AERA были связаны с использованием газа В октябре Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA), подведомственным Министерству энергетики, было проведено 70 контрольных мероприятий по технической эксплуатации электроустановок, соблюдению правил техники безопасности и изучению состо
Энергетика
5 ноября 2022 г. 17:58
В октябре 77% мер контроля AERA были связаны с использованием газа

В октябре Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA), подведомственным Министерству энергетики, было проведено 70 контрольных мероприятий по технической эксплуатации электроустановок, соблюдению правил техники безопасности и изучению состояния использования электроэнергии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на AERA.

С целью изучения состояния рационального использования газа, ”правил пользования газом" и безопасной эксплуатации газовых установок, а также соблюдения требований иных нормативных правовых актов было проведено 54 контрольных мероприятия.

В Технические советы, функционирующие в 15 центрах "ASAN“, 3 центрах ”ASAN Kommunal" и 3 Домах МСП (KOB evi), поступило 428 обращений, связанных с подключением объектов предпринимательства к электрической сети.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AERA ötən ay 15 tikinti obyektinin elektrik qurğularına baxış keçirib

Самое важное

Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
5 ноября 2022 г. 17:43
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
5 ноября 2022 г. 04:15
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
4 ноября 2022 г. 23:02
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
4 ноября 2022 г. 14:45
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
3 ноября 2022 г. 20:59
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 16:27
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
3 ноября 2022 г. 15:49
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
3 ноября 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi