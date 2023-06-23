В одном городе и четырех районах Азербайджана возникнут перебои в газоснабжении

Сегодня в одном городе и четырех районах Азербайджана возникнут перебои в газоснабжении.

Сегодня в одном городе и четырех районах Азербайджана возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что в связи с профилактическими работами на линии газоснабжения, питающейся от газоизмерительных узлов "Мингячевир 1-я линия", "Имишли - 1", "Имишли - 2" и на ГРС "Гах", в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 23 июня с 09:00 и до завершения ремонтных работ планируется ограничение подачи газа.

В период проведения ремонтных работ возникнет временный перерыв в газоснабжении Имишлинского, Гахского районов и города Мингячевир, а также небольшой части Евлахского и Саатлинского районов.