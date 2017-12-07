В Одессу прибыло 87,5 тыс. тонн азербайджанской нефти

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Одесский порт (Черное море, Украина) поступила партия с 87,458 тыс. тоннами азербайджанской нефти для Кременчугского НПЗ.

Как передает Report со ссылкой на Enkorr, об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Мальтийский танкер Seastar 1 декабря закончил разгрузку в Одесском порту. Танкер с азербайджанской нефтью прибыл из грузинского порта Супса (Черное море).

Напомним, "Укртатнафта" подписала контракт с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на ежегодную поставку 1,3 млн тонн азербайджанской нефти для переработки на Кременчугском НПЗ. Под этот проект "Укртранснафта" заполнила нефтепровод Одесса–Кременчуг азербайджанской нефтью.