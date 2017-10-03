В Одессу доставлено 84 тыс. тонн азербайджанской нефти для Кременчугского НПЗ

Баку. 3 октября.REPORT.AZ/ В Одесский порт (Черное море, Украина) поступила партия с 83,7 тыс. тоннами азербайджанской нефти для Кременчугского НПЗ.

Как сообщает Report со ссылкой на Enkorr, об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

Мальтийский танкер BELMAR с азербайджанской нефтью прибыл из порта Джейхан (Средиземное море, Турция).

До августа азербайджанская нефть для Кременчугского НПЗ поставлялась из порта Супса (Черное море, Грузия).

Напомним, "Укртатнафта" подписала контракт с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на ежегодную поставку 1,3 млн тонн азербайджанской нефти для переработки на Кременчугском НПЗ. Под этот проект "Укртранснафта" заполнила нефтепровод Одесса–Кременчуг азербайджанской нефтью. На завод будет поставлено в общей сложности 4 млн тонн нефти по 1,3 млн тонн ежегодно в течение 3 лет.