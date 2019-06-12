В Одессу доставлены 85 тыс. тонн азербайджанской нефти для Кременчугского НПЗ

Плавающий под флагом Греции танкер Nissos Paros доставил в Одессу 84,9 тыс. тонн азербайджанской нефти для Кременчугского НПЗ.

Как сообщает Report со ссылкой на Еnkorr, судно с азербайджанской нефтью отправилось из грузинского порта Супса 8 июня, 10 июня пришвартовалось в Одесском порту.

Данные объемы азербайджанской нефти приобрела компания "Приват". В "Консалтинговой группе А-95" сообщили о том, что по итогам 5 месяцев 2019 года "Приват" импортировал 267 тыс. тонн нефти. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года это на 26 тыс. тонн меньше.

Напомним, в апреле-мае 2019 года компания "Приват" закупила 50 тыс. тонн нефти марки Аzeri Light для НПЗ в Кременчуге на электронных аукционах "Укртранснафты".

В конце 2016 года "Укртранснафта" подписала контракт с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на ежегодную поставку 1,3 млн тонн азербайджанской нефти для переработки на Кременчугском НПЗ. В 2017 году импорт азербайджанской нефти составил 950 тыс. тонн, в 2018 году - 670 тыс. тонн.