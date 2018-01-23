В Одесский порт прибыло 84,8 тыс. тонн азербайджанской нефти

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Одесский порт (Черное море, Украина) прибыл первый в 2018 году танкер с 84,841 тыс. тонн азербайджанской нефти для Кременчугского НПЗ.

Как передает Report со ссылкой на Enkorr, об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Мальтийский танкер Seadelta 9 января закончил разгрузку в Одесском порту. Танкер с азербайджанской нефтью традиционно прибыл из порта Супса (Черное море, Грузия).

Напомним, что в конце 2016 года "Укртатнафта" подписала контракт с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на ежегодную поставку 1,3 млн тонн азербайджанской нефти для переработки на Кременчугском НПЗ. Под этот проект "Укртранснафта" заполнила нефтепровод Одесса–Кременчуг азербайджанской нефтью.