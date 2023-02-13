В ОАЭ заявили об отсутствии необходимости во внеплановом заседании ОПЕК+

Необходимости в проведении заседания ОПЕК+ раньше срока нет, рынок сбалансирован.

Необходимости в проведении заседания ОПЕК+ раньше срока нет, рынок сбалансирован.

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что РФ в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений, а при принятии дальнейших решений страна будет действовать, исходя из складывающейся на рынке ситуации.

Аль-Мазруи также отметил, что соглашение является долгосрочным, и изменения его параметров будут рассматриваться только в тех случаях, если на рынке будут какие-либо потрясения. "Пока мы такого не видели. Рынок сбалансирован и стабилен", - сказал он.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 млн баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Первого февраля прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса об объемах добычи нефти.