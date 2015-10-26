​В ОАЭ назвали нефть по 50 долларов США за баррель "подарком человечеству"

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Нефть по цене 50 долларов США за баррель является "подарком человечеству", поскольку позволит разогнать экономический рост.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил глава департамента экономического развития ОАЭ Абу-Даби Али аль-Мансури.

"Падение нефти до 50 долларов за баррель - это подарок человечеству. Хотели бы мы, чтобы она осталась на уровне 50 долларов США? Конечно, нет. Нам бы хотелось увидеть рост цены до 70, 80 долларов США, но более высокие цены ударят по экономическому росту", - сказал он.

По мнению аль-Мансури, цены на нефть, в 2014 году опускавшиеся до рекордных отметок, в 2016 году будут находиться у отметки 60 долларов США за баррель.