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В ОАЭ намерены работать с ОПЕК+ над стабильностью мирового рынка нефти

В ОАЭ намерены работать с ОПЕК+ над стабильностью мирового рынка нефти Объединенные Арабские Эмираты намерены работать с партнерами по ОПЕК+ для обеспечения стабильности мирового рынка нефти.
Энергетика
12 февраля 2024 г. 19:33
В ОАЭ намерены работать с ОПЕК+ над стабильностью мирового рынка нефти

Объединенные Арабские Эмираты намерены работать с партнерами по ОПЕК+ для обеспечения стабильности мирового рынка нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи.

"Мы привержены работе с нашими коллегами в ОПЕК и ОПЕК+ и проводим регулярные встречи для изучения ситуации и принятия решений, которые обеспечат стабильность глобального рынка", - сказал министр эмиратскому информационному агентству WAM на полях Всемирного правительственного саммита в Дубае.

30 ноября 2023 года несколько стран ОПЕК+ приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн баррелей в сутки.

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Версия на английском языке UAE intends to work with OPEC+ on stability of global oil market

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