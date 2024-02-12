В ОАЭ намерены работать с ОПЕК+ над стабильностью мирового рынка нефти

Объединенные Арабские Эмираты намерены работать с партнерами по ОПЕК+ для обеспечения стабильности мирового рынка нефти.

Объединенные Арабские Эмираты намерены работать с партнерами по ОПЕК+ для обеспечения стабильности мирового рынка нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи.

"Мы привержены работе с нашими коллегами в ОПЕК и ОПЕК+ и проводим регулярные встречи для изучения ситуации и принятия решений, которые обеспечат стабильность глобального рынка", - сказал министр эмиратскому информационному агентству WAM на полях Всемирного правительственного саммита в Дубае.

30 ноября 2023 года несколько стран ОПЕК+ приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн баррелей в сутки.