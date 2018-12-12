В ноябре ОПЕК снизил добычу нефти на 11 тысяч баррелей в сутки

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ ОПЕК в ноябре уменьшила добычу нефти на 11 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем - до 32,965 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском отчете картеля.

В докладе со ссылкой на вторичные источники отмечено, что добыча нефти выросла больше всего в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, в то время как в Иране, Венесуэле, Нигерии и Ираке снижалась.

Добыча нефти в Иране в ноябре снизилась на 380 тысяч баррелей в сутки - до 2,954 миллиона баррелей в сутки, в Ираке - на 23 тысячи баррелей в сутки, до 4,631 миллиона баррелей в сутки, в Венесуэле - на 52 тысячи баррелей в сутки, до 1,137 миллиона баррелей в сутки, в Нигерии - на 30 тысяч баррелей в сутки, до 1,736 миллиона баррелей в сутки.

Саудовская Аравия в ноябре увеличила добычу нефти на 377 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем, до 11,016 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти в ОАЭ в ноябре выросла на 71 тысячу баррелей в сутки - до 3,246 миллиона баррелей в сутки, в Кувейте - на 45 тысяч баррелей в сутки, до 2,809 миллиона баррелей в сутки.