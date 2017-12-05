В ноябре ОПЕК перевыполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Объем добычи нефти ОПЕК в ноябре снизился на 0,3 млн баррелей в день, до 32,48 млн баррелей в день. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из результатов последнего исследования, проведенного агентством Reuters.

По результатам исследования, снижение отмечалось благодаря падению этого показателя в Анголе, Ираке, Нигерии и Венесуэле.

"Объем добычи картеля в ноябре находился на 1,298 млн баррелей/день ниже уровня октября 2016 года, являющегося эталонным в рамках соглашения ОПЕК+. Кроме того, это на 134 тыс. баррелей/день ниже обязательств, взятых на себя членами картеля в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, уровень их соответствия в ноябре составил 112% против 92% месяцем ранее", - говорится в результатах исследования.