В Казахстане будет построен новый газоочистной комплекс

В реконструкцию газоочистной установки на Аксуском заводе ферросплавов – филиал АО "ТНК "Казхром" (Павлодарская область, север Казахстана) будет инвестировано около 3 млрд тенге (порядка 7,7 млн долларов по сегодняшнему курсу).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщается в информации пресс-службы предприятия.

"На заводе приступили к строительству нового газоочистного комплекса для печи N44 в плавильном цехе N4. На сегодня на предприятии проведена реконструкция на трех газоочистных системах", – уточнили в пресс-службе.

В период с 2000 по 2017 годы на заводе построено девять новых газоочистных установок ферросплавных печей, в результате чего завод только за счет этих мер добился снижения нежелательных выбросов пыли в атмосферу более чем в 2 раза. На заводе устанавливаются фильтры чешской фирмы "ZVVZ-Enven Engineering". Общая эффективность очистки при этом составляет 99,4%. Завершить работы планируется в первой половине 2020 года.

АО "ТНК "Казхром" объединяет четыре структурных подразделения-филиала: Донской горно-обогатительный комбинат (Актюбинская область, г. Хромтау), рудоуправление "Казмарганец" (Карагандинская область), Аксуский (Павлодарская область) и Актюбинский заводы ферросплавов. В компании работает почти 19 тыс. человек.

ERG – одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний по разработке природных ресурсов с полностью интегрированными предприятиями в сферах добычи, переработки, энергетики, логистики и маркетинга. "Евразийская группа" осуществляет управление производственными активами ERG на территории Казахстана: "ТНК Казхром", "Алюминий Казахстана", ССГПО, Казахстанский электролизный завод, "Евроазиатская энергетическая корпорация", "Шубарколь комир", транспортная группа "ТрансКом"