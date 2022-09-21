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В Норвегии вырос объем добычи жидких углеводородов

В Норвегии вырос объем добычи жидких углеводородов Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в августе, по предварительным данным, вырос по сравнению с окончательными данными за июль на 127 тыс. баррелей в день, или на 6,8%.
Энергетика
21 сентября 2022 г. 12:33
В Норвегии вырос объем добычи жидких углеводородов

Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в августе, по предварительным данным, вырос по сравнению с окончательными данными за июль на 127 тыс. баррелей в день, или на 6,8%.

Как передает Report об этом говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (NPD).

Таким образом, общий объем добычи составил 1,998 миллиона баррелей в сутки.

NPD при этом отмечает, что показатель августа оказался на 3,7% меньше прогноза организации.

В том числе объем суточной добычи нефти в августе составил 1,774 млн баррелей, что на 3,1% ниже прогноза NPD и на 8,1% больше уровня июля. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов составил в августе 205 тыс. баррелей в сутки, а конденсата — 19 тыс.

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Версия на английском языке Volume of liquid hydrocarbon production increases in Norway

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