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В Нидерландах предупредили об истощении запасов газа через девять лет

В Нидерландах предупредили об истощении запасов газа через девять лет Запасы газа в Нидерландах будут полностью истощены менее чем через девять лет, если добыча продолжится на нынешнем уровне.
Энергетика
31 августа 2023 г. 17:35
В Нидерландах предупредили об истощении запасов газа через девять лет

Запасы газа в Нидерландах будут полностью истощены менее чем через девять лет, если добыча продолжится на нынешнем уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступило Центральное статистическое бюро страны.

По данным организации, в 2022 году Нидерланды добыли в общей сложности 16,1 млрд куб. м газа с различных месторождений. В свою очередь общие разведанные запасы в настоящее время оцениваются в 142 млрд куб. м.

Речь идет "о небольших месторождениях на земле и в Северном море", уточнили в статистическом бюро.

В эту цифру не включено Гронингенское месторождение, являющееся крупнейшим в Нидерландах. Добыча газа на нем ведется с 1963 года, и на пике в 2013 году оно давало более 50 млрд куб. м газа, однако правительство решило полностью прекратить его разработку в связи с землетрясениями, вызываемыми добычей газа.

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