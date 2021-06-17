В Нидерландах может быть создана водородная биржа

Глобальный рынок водорода может быть сформирован к 2040 году

Нидерланды, где расположен один из главных хабов по торговле природным газом в мире TTF, вынашивают концепцию создания биржи водорода.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, проект уже получил название HyXchange.

Национальная газовая компания Gasunie сообщила о некоторых выводах из исследования, которое подготовил, в том числе по ее заказу, Берт ден Ауден — бывший директор Энергетической биржи Нидерландов. Согласно выводам эксперта, для практической организации водородной биржи необходимы сертификация, создание спотового рынка (в самом начале имитационного), индекс цен, механизмы для балансировки физических объемов и хранения водорода.

Gasunie вместе с другими авторами инициативы (администрациями портов страны и участниками рынка) верят, что биржа H 2 вслед за электричеством и газом может послужить катализатором развития рынка климатически нейтрального водорода.

Авторы концепции видят транспортировку водорода различных способов получения (и «зеленого», и другого низкоуглеродного Н 2 ) в одной сети, как в случае с электроэнергией или газом. Но его добавленная стоимость для потребителей сохранится благодаря сертификации.

В индексе цен на водород предполагается учесть метод его производства и степень достигнутого сокращения выбросов CO 2 .

Как сообщалось ранее, глобальный рынок водорода может быть сформирован к 2040 году.

Глобальные инвестиции в водород до 2050 года могут составить 15 трлн долларов США. Всего же для недопущения климатических изменений в «зеленую» энергетику нужно инвестировать 131 трлн долларов США.