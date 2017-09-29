В НГДУ имени Н. Нариманова отремонтирована еще одна приэстакадная площадка

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) успешно продолжает деятельность по повышению эффективности добычи, обеспечению более качественной эксплуатации эстакад, площадок и платформ, улучшению инфраструктуры на эксплуатируемых месторождениях. Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

В сообщении говорится, что на днях трест "Нефтгазтикинти" по заказу ПО "Азнефть" осуществил капитальный ремонт приэстакадной площадки № 682 НГДУ имени Н. Нариманова. В ходе работ были проведены антикоррозийные меры на площади 7 965 кв м, забиты 16 вертикальных и 6 наклонных свай, 28 анкеров, установлены 6 металлических пластин, перила весом 4,8 т, осуществлены дополнительные работы по освещению.

Работы выполнены в соответствии с современными требованиями безопасности и охраны труда. Госкомиссия по приему проверила соответствие проведенных работ строительным нормам и правилам, объект принят на эксплуатацию.