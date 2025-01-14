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В некоторых южных районах Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии

В некоторых южных районах Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии Завтра в некоторых южных районах Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии.
Энергетика
14 января 2025 г. 18:26
В некоторых южных районах Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии

Завтра в некоторых южных районах Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Ограничения связаны с ремонтными работами на ряде ЛЭП.

Согласно графику, с 10:00 до 14:00 электроснабжение будет ограничено в селах Шилавар, Дигях и Кюря Лянкяранского района. С 10:00 до 12:00 подача электричества будет ограничена на территории Джалилабадского района и в селе Аманкенд в Билясуварском районе.

После завершения ремонтных работ подача электроэнергии будет восстановлена.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın cənub bölgəsinin bəzi rayonlarında işıq olmayacaq

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