В некоторых южных районах Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии

Завтра в некоторых южных районах Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Завтра в некоторых южных районах Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Ограничения связаны с ремонтными работами на ряде ЛЭП.

Согласно графику, с 10:00 до 14:00 электроснабжение будет ограничено в селах Шилавар, Дигях и Кюря Лянкяранского района. С 10:00 до 12:00 подача электричества будет ограничена на территории Джалилабадского района и в селе Аманкенд в Билясуварском районе.

После завершения ремонтных работ подача электроэнергии будет восстановлена.