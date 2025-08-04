В некоторых районах Насиминского района Баку не будет света

В некоторых районах Насиминского района Баку не будет света

Сегодня ночью, 5 августа, на ряде улиц Насиминского района Баку ожидается перебой в подаче электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщает "Азеришыг".

Подача электричества будет приостановлена в промежутке с 01:00 до 06:00 на некоторых участках проспекта Азадлыг, улиц Аббасгулу ага Бакиханова, Анвара Гасымзаде, Гулу Гулиева, Имрана Гасымова, Академика Мирасадуллы Миргасымова, Фейзуллы Гасымзаде, Аббаса Саххата, Мирали Гашгая, Джейхуна Гаджибейли.

После завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.