В некоторых районах Азербайджана ограничат подачу газа 

Завтра газоснабжение нескольких районов будет временно приостановлено.
Об этом Report сообщили в ПО ”Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR).
Сообщается, что с 12 по 13 сентября будут проводиться ремонтные работы на магистральном газопроводе высокого давления "Евлах-Шеки-Балакен", принадлежащем Управлению "Экспорта газа".
Ремонтные работы также будут проводиться на газораспределительной станции (ГПС) "Шыхлы".
В этой связи в течение 2 дней будет временно приостановлено газоснабжение некоторых населенных пунктов Евлахского и Агдашского районов, всех населенных пунктов Шекинского, Гахского, Огузского, Загатальского и Балакенского районов. В некоторых населенных пунктах Газахского района газоснабжение будет приостановлено на один день.