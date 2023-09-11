О нас

В некоторых районах Азербайджана ограничат подачу газа 

В некоторых районах Азербайджана ограничат подачу газа  Завтра газоснабжение нескольких районов будет временно приостановлено
Энергетика
11 сентября 2023 г. 14:10
В некоторых районах Азербайджана ограничат подачу газа 

Завтра газоснабжение нескольких районов будет временно приостановлено.

Об этом Report сообщили в ПО ”Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Сообщается, что с 12 по 13 сентября будут проводиться ремонтные работы на магистральном газопроводе высокого давления "Евлах-Шеки-Балакен", принадлежащем Управлению "Экспорта газа".

Ремонтные работы также будут проводиться на газораспределительной станции (ГПС) "Шыхлы".

В этой связи в течение 2 дней будет временно приостановлено газоснабжение некоторых населенных пунктов Евлахского и Агдашского районов, всех населенных пунктов Шекинского, Гахского, Огузского, Загатальского и Балакенского районов. В некоторых населенных пунктах Газахского района газоснабжение будет приостановлено на один день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda iki gün qaz olmayacaq

Экслюзивные новости

Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi