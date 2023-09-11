В некоторых районах Азербайджана ограничат подачу газа

Завтра газоснабжение нескольких районов будет временно приостановлено

Завтра газоснабжение нескольких районов будет временно приостановлено.

Об этом Report сообщили в ПО ”Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Сообщается, что с 12 по 13 сентября будут проводиться ремонтные работы на магистральном газопроводе высокого давления "Евлах-Шеки-Балакен", принадлежащем Управлению "Экспорта газа".

Ремонтные работы также будут проводиться на газораспределительной станции (ГПС) "Шыхлы".

В этой связи в течение 2 дней будет временно приостановлено газоснабжение некоторых населенных пунктов Евлахского и Агдашского районов, всех населенных пунктов Шекинского, Гахского, Огузского, Загатальского и Балакенского районов. В некоторых населенных пунктах Газахского района газоснабжение будет приостановлено на один день.