О нас
Аудио новости

В некоторых районах Азербайджана ограничат подачу газа

В некоторых районах Азербайджана ограничат подачу газа С завтрашнего дня газоснабжение в некоторые районы Азербайджана будет временно ограничено.
Энергетика
25 апреля 2022 г. 17:30
В некоторых районах Азербайджана ограничат подачу газа

С завтрашнего дня газоснабжение в некоторые районы Азербайджана будет временно ограничено.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

С 26 по 29 апреля в течение четырех дней по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана на новой автомобильной дороге Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией в целях выполнения строительно-монтажных работ на магистральном газопроводе "Моздок-Газымамед" и присоединения нового участка трубопровода к существующему магистральному газопроводу будет приостановлена подача газа.

В ходе ремонтных работ будет временно ограничено газоснабжение всего Губинского района, а также Хачмазского района, включая город Хачмаз и 65 сел. В зависимости от хода работ, есть вероятность, что 29 апреля газоснабжение Гусарского района будет полностью ограничено.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi rayonların qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Самое читаемое

Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi