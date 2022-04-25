В некоторых районах Азербайджана ограничат подачу газа

С завтрашнего дня газоснабжение в некоторые районы Азербайджана будет временно ограничено.

С завтрашнего дня газоснабжение в некоторые районы Азербайджана будет временно ограничено.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

С 26 по 29 апреля в течение четырех дней по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана на новой автомобильной дороге Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией в целях выполнения строительно-монтажных работ на магистральном газопроводе "Моздок-Газымамед" и присоединения нового участка трубопровода к существующему магистральному газопроводу будет приостановлена подача газа.

В ходе ремонтных работ будет временно ограничено газоснабжение всего Губинского района, а также Хачмазского района, включая город Хачмаз и 65 сел. В зависимости от хода работ, есть вероятность, что 29 апреля газоснабжение Гусарского района будет полностью ограничено.