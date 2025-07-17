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В некоторых частях поселка Бакиханов временно отключат электроэнергию

В некоторых частях поселка Бакиханов временно отключат электроэнергию В некоторых частях Сабунчинского района Баку временно отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами.
Энергетика
17 июля 2025 г. 07:29
В некоторых частях поселка Бакиханов временно отключат электроэнергию

В некоторых частях Сабунчинского района Баку временно отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами.

Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что 17 июля в отдельных участках, входящих в управление по снабжению и продаже электроэнергии Сабунчинского района (RETSİ), будут проводиться работы по реконструкции и восстановлению сетей.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 в поселке Бакиханов подача электроэнергии будет ограничена на улицах Лейлы Маммедбейли, Назима Исмаилова, Самедбека Мехмандарова и Явера Алиева.

После завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.

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Версия на азербайджанском языке Bakıxanov qəsəbəsinin bəzi hissəsində işıq olmayacaq

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