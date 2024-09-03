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В некоторых частях Лянкяранского района будет ограничена подача газа

В некоторых частях Лянкяранского района будет ограничена подача газа Завтра в некоторых частях Лянкяранского района будет ограничена подача газа.
Энергетика
3 сентября 2024 г. 01:26
В некоторых частях Лянкяранского района будет ограничена подача газа

Сегодня в некоторых частях Лянкяранского района будет ограничена подача газа.

Как сообщает муганское бюро Report, в связи с поднятием на опоры 34-метрового участка магистрального газопровода, проходящего через водный канал в селе Дигях, с 10:00 и до завершения работ будет приостановлено газоснабжение улиц А.Исмайылова, 28 Мая, Г.Абдуллаева, М.С.Ордубади, Т.Исмайылова в городе Лянкяране, а также сел Дигях и Шилевар (в общей сложности 2 000 абонентов).

Граждан просят держать газовое оборудование под присмотром и соблюдать меры безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranın bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq

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