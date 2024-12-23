В некоторых частях Бинагадинского района будет ограничено энергоснабжение в связи с ремонтными работами

09:48

Сегодня в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку, в селе Бинагади и прилегающих новых жилых массивах будут введены ограничения на подачу электроэнергии.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что в связи с реконструкцией и ремонтными работами на 6 кВ-ых воздушных линиях в ряде районов, входящих в Биладжарское управление энергоснабжения и сбыта, подача электроэнергии будет осуществляться в соответствии с запрашиваемыми объемами.

В связи с этим с 10:00 до 14:00 в поселке Сулутепе, с 10:00 до 15:00 - в селе Бинагади и прилегающих новых жилых массивах будут введены ограничения на подачу электроэнергии.

После завершения ремонтных работ будет улучшено электроснабжение на указанных территориях.