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    В нефтегазовый сектор Азербайджана инвестировано 92 млрд долларов

    Виталий Беглярбеков: В месторождения АЧГ вложено примерно 30 млрд долларов до 2016 года© Report.az

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ С 1995 года по сегодняшний день в нефтегазовый сектор Азербайджана инвестировано 92 млрд долларов. Как сообщает Report, об этом сказал заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков.

    По его словам, в последние несколько лет добыча сырой нефти сократилась: "За последние несколько лет добыча нефти снизилась на 7-10%. Думаю, этот процесс стабилизируется в 2020 году".

    "Сегодня с "Шахдениз" добывается 10 млрд кубометров газа и 2,5 млн тонн нефти. До 2016 года в месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" инвестировано до 30 млрд долларов, здесь пробурено более 400 скважин", - сказал представитель SOCAR.

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