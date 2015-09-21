​В нефтегазовые проекты типа PSA Азербайджана инвестировано 62 млрд. долларов

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В рамках подписанных в Азербайджане в 1994-2015 годах международных нефтегазовых соглашений типа PSA (о долевом распределении добычи) в целом инвестировано примерно 62 млрд. долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье президента SOCAR Ровнага Абдуллаева в газете "Азербайджан" по случаю Дня нефтяников.

В статье отмечается, что совместно с иностранными нефтяными компаниями проведены большие работы по поиску и разведке, бурению, строительству и распределению и получены успешные результаты.

Президент SOCAR отметил, что в рамках "Контракта века", положившего основу сотрудничеству между странами Каспийского бассейна и транснациональными корпорациями Запада, более 20 международных энергетических компаний привлечены к нефтегазовым операциям: "Кроме того, SOCAR и его дочерние компании являются участниками договоров о долевом распределении добычи, подписанных с 27 компаниями из 15 стран. Наши 36 совместных предприятия, 5 альянсов, многочисленные дочерние компании в зарубежных странах и 13 представительств охватывают, можно сказать, все сферы современной нефтегазовой промышленности. За этот период открыты крупное газоконденсатное месторождение "Шахдениз", месторождения "Ашрафи" и "Карабах", в последние годы - "Абшерон" и "Умид".

"Широкомасштабные мероприятия, проводимые на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" со дня получения первой нефти в 1997 году и до сегодняшнего дня, дали сильный толчок стремительному развитию нефтедобычи в стране. В последние годы разработана программа по наращиванию добычи на блоке, определена будущая стратегия развития проекта. Одним из успешных результатов является подача с прошлого года в систему нефти, добываемой по нефтяному проекту "Чыраг", который служит цели поддержания долгосрочной нефтедобычи на максимальном уровне в рамках "Контракта века". Сейчас на платформе "Западный Чыраг" действует 8 скважин, ежесуточно добывается свыше 14,5 тыс. тонн нефти и 2,6 млн. кубометров газа. Это проект позволит довести до максимума нефтеотдачу пластов на АЧГ", - подчеркнул в статье Р.Абдуллаев.