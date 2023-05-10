В Нардаране введена в эксплуатацию АЗС модульного типа под брендом SOCAR

В поселке Нардаран введена в эксплуатацию автозаправочная станция (АЗС) модульного типа под брендом SOCAR.

В поселке Нардаран введена в эксплуатацию автозаправочная станция (АЗС) модульного типа под брендом SOCAR.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию (SOCAR).

АЗС модульного типа, принадлежащая SOCAR Petroleum, расположена на улице Микаила Мушфига в поселке Нардаран на территории Sea Breeze Resort. Здесь установлены 2 топливораспределительные колонки для обеспечения топливом малогабаритных и крупногабаритных транспортных средств.

Тем самым количество АЗС под брендом SOCAR на территории страны увеличилось до 48. Напомним, что 5 из них действуют в освобожденных от оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.