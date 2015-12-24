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    ​В Нардаране уже установлено более 700 смарт-счетчиков

    В целом, в поселке имеется 1 950 абонентов

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана продолжает установку смарт-счетчиков в поселке Нардаран.

    Начальник отдела баланса и продаж Бакинского регионального департамента по продажам ПО Эмин Шахкеримов сообщил Report, что по информации за прошедшую неделю, в поселке уже установлено более 700 смарт-счетчиков.

    "С жителями поселка заключаются договора, проводится технический осмотр, после чего им выдаются карты. В целом, в поселке имеется 1 950 абонентов", - отметил начальник отдела. 

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