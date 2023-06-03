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В НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"

В НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура" Сегодня в рамках Бакинского энергетического форума в Нахчыване при организации Государственной нефтяной компании (SOCAR) проходит специальная сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура".
Энергетика
3 июня 2023 г. 12:07
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура

Сегодня в рамках Бакинского энергетического форума в Нахчыване при организации Государственной нефтяной компании (SOCAR) проходит специальная сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, министр энергетики Парвиз Шахбазов, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, президент китайской компании "Международная группа Co. Ltd" Лин Сяодан , а также представители соответствующих структур Автономной Республики.

На сессии обсуждается потенциал зеленой энергии Нахчыванской АР, строительство солнечных и ветряных электростанций, производство и экспорт альтернативной энергии, инвестиции и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Naxçıvan və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji potensialı” mövzusunda xüsusi sessiya keçirilir

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