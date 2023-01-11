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В Нахчыване в терминалах восстановлена система платежей за пользование электричеством 

В Нахчыване в терминалах восстановлена система платежей за пользование электричеством  В Нахчыване в терминалах восстановлена система платежей за пользование электричеством.
Энергетика
11 января 2023 г. 20:21
В Нахчыване в терминалах восстановлена система платежей за пользование электричеством 

В Нахчыване в терминалах восстановлена система платежей за пользование электричеством.

Нахчыванское бюро Report сообщает, что, хотя в Нахчыване можно было осуществлять другие платежи через платежные терминалы, для счетчиков типа смарт-карт было невозможно загрузить плату за электричество и природный газ.

Это создавало трудности для абонентов. После того, как вопрос стал достоянием общественности, соответствующие структуры приступили к устранению проблем.

Через платежные терминалы в городе Нахчыване можно загрузить плату за электричество. Но произвести оплату за голубое топливо по-прежнему невозможно.

Было отмечено, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

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