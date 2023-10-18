В Нахчыване прошла конференция на тему ”Гейдар Алиев и новая нефтяная стратегия Азербайджана"

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) организовала в Нахчыване конференцию на тему “Гейдар Алиев и новая нефтяная стратегия Азербайджана”

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) организовала в Нахчыване конференцию на тему “Гейдар Алиев и новая нефтяная стратегия Азербайджана”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Делегация SOCAR встретилась с полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуадом Наджафли.

Также состоялась встреча в Нахчыванском государственном университете (НГУ), по итогам которой был подписан Меморандум о взаимопонимании между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и НГУ.