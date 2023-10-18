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В Нахчыване прошла конференция на тему ”Гейдар Алиев и новая нефтяная стратегия Азербайджана"

В Нахчыване прошла конференция на тему ”Гейдар Алиев и новая нефтяная стратегия Азербайджана" Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) организовала в Нахчыване конференцию на тему “Гейдар Алиев и новая нефтяная стратегия Азербайджана”
Энергетика
18 октября 2023 г. 20:39
В Нахчыване прошла конференция на тему ”Гейдар Алиев и новая нефтяная стратегия Азербайджана

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) организовала в Нахчыване конференцию на тему “Гейдар Алиев и новая нефтяная стратегия Азербайджана”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Делегация SOCAR встретилась с полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуадом Наджафли.

Также состоялась встреча в Нахчыванском государственном университете (НГУ), по итогам которой был подписан Меморандум о взаимопонимании между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и НГУ.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda “Heydər Əliyev və Azərbaycanın yeni neft strategiyası” mövzusunda konfrans keçirilib

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