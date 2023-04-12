В Нахчыване пройдет специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели

С 31 мая по 3 июня в Баку пройдет самое престижное мероприятие Каспийского региона в сфере энергетики - Бакинская энергетическая неделя.

С 31 мая по 3 июня в столице Азербайджана пройдет Бакинская энергетическая неделя.

Как сообщает Report со ссылкой на организатора мероприятия Caspian Event Oraganisers, в рамках Бакинской энергетической недели состоятся 28-я Международная выставка "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil & Gas, 11-я Каспийская Международная Выставка "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 28-й Бакинский энергетический форум.

На мероприятиях в рамках Бакинской Энергетической Недели свое участие подтвердили 164 компании из Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Израиля, Италии, Казахстана, Канады, Китай, Кувейта, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Румынии, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, США, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.

Выставки Caspian Oil & Gas и Caspian Power состоятся в Баку Экспо-центре, а Бакинский энергетический форум примет Бакинский Конгресс-центр, построенный по экологической концепции.

Выставка Caspian Oil & Gas уже 27 лет является площадкой для широкомасштабного сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах. Другим подтверждением высокого статуса выставки является ежегодное участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в церемонии ее открытия. Традиционно в Бакинской энергетической неделе принимают участие

высокопоставленные гости.

Одновременно с выставкой Caspian Oil & Gas будет организована Каспийская Международная Выставка "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power. Программа выставки включает сопутствующие предложения международных и местных компаний в области энергетики и использования возобновляемых источников энергии. На выставке будут обсуждаться вопросы солнечной, ветровой, геотермальной, тепловой и атомной энергетики, машиностроительное и энергетическое оборудование, электромобили, энерго- и ресурсосберегающие технологии и т.п.

Весенний выставочный сезон завершится Бакинским Энергетическим Форумом, в повестке которого будут энергетические вопросы, представляющие важность как для Азербайджана, так и для всего Каспийского региона. В форуме традиционно примет участие более 600 человек, которые будут обсуждать новые задачи энергетики в переходный период, в том числе вопросы глобальной энергетической безопасности и роль энергетического сектора Азербайджана в энергетической безопасности и энергетическом балансе Европы. За круглым столом, посвященным сценариям развития нового глобального энергетического порядка, будут рассматриваться следующие темы: процесс глобального энергетического перехода, пути ускорения энергетического перехода в условиях энергетического кризиса и т.п. Кроме того, в центре внимания будут возобновляемые источники энергии Каспийского региона и их потенциал, возможности их использования, развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии и реализация проектов в области зеленой энергетики.

В азербайджанском городе Нахчыван ожидается проведение специальной сессии в рамках Бакинской энергетической недели. Проведение специальной сессии в городе Нахчыване не случайно, в контексте "Года Гейдара Алиева" эта сессия отметит историческое значение города. Кроме того, на государственном уровне планируется превратить Нахчыван в зону зеленой энергии.

В дополнение к панельным совещаниям, в рамках сессии также будет иметь место культурная программа.