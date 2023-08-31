В Нахчыване пройдет Азербайджано-турецкий энергетический форум

28-29 сентября в Нахчыванской Автономной Республике пройдет 3-й Азербайджано-турецкий энергетический форум.

28-29 сентября в Нахчыванской Автономной Республике пройдет 3-й Азербайджано-турецкий энергетический форум.

Как сообщает Report, организатором мероприятия выступает Министерство энергетики Азербайджана.

В связи с этим ведомство уже начало подготовительные работы.

Азербайджано-турецкий энергетический форум организуется с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества в рамках совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. 1-й форум был проведен 21-22 декабря 2021 года в Баку, а 2-й - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.