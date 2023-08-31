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В Нахчыване пройдет Азербайджано-турецкий энергетический форум

В Нахчыване пройдет Азербайджано-турецкий энергетический форум 28-29 сентября в Нахчыванской Автономной Республике пройдет 3-й Азербайджано-турецкий энергетический форум.
Энергетика
31 августа 2023 г. 15:51
В Нахчыване пройдет Азербайджано-турецкий энергетический форум

28-29 сентября в Нахчыванской Автономной Республике пройдет 3-й Азербайджано-турецкий энергетический форум.

Как сообщает Report, организатором мероприятия выступает Министерство энергетики Азербайджана.

В связи с этим ведомство уже начало подготовительные работы.

Азербайджано-турецкий энергетический форум организуется с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества в рамках совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. 1-й форум был проведен 21-22 декабря 2021 года в Баку, а 2-й - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə Enerji Forumu bu il Naxçıvanda keçiriləcək

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