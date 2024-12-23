О нас

В Нахчыване построят новую теплоэлектростанцию

В Нахчыване построят новую теплоэлектростанцию 13:41
Энергетика
23 декабря 2024 г. 13:59
В Нахчыване построят новую теплоэлектростанцию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве новой теплоэлектростанции в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, согласно документу, Государственная нефтяная компания (SOCAR) займется переговорами с потенциальными инвесторами, подготовкой технико-экономического обоснования и проектной документации. Итоговые предложения Госнефтекомпания должна представить в Кабинет министров в течение пяти месяцев.

Кабинет министров совместно с Министерством экономики и другими структурами должны решить вопрос с финансированием строительства станции и др. вопросы. Кабинет министров Нахчывана в течение месяца определит участок для строительства станции.

"Азерэнержи" и "Азеришыг" подготовят предложения по подключению станции к энергосистеме и удовлетворению внутренних потребностей Нахчывана в электроэнергии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda yeni istilik elektrik stansiyası tikiləcək

Самое читаемое

В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
21 декабря 2024 г. 15:02
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
17 декабря 2024 г. 16:52
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
21 декабря 2024 г. 14:43
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi