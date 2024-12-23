В Нахчыване построят новую теплоэлектростанцию

13:41

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве новой теплоэлектростанции в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, согласно документу, Государственная нефтяная компания (SOCAR) займется переговорами с потенциальными инвесторами, подготовкой технико-экономического обоснования и проектной документации. Итоговые предложения Госнефтекомпания должна представить в Кабинет министров в течение пяти месяцев.

Кабинет министров совместно с Министерством экономики и другими структурами должны решить вопрос с финансированием строительства станции и др. вопросы. Кабинет министров Нахчывана в течение месяца определит участок для строительства станции.

"Азерэнержи" и "Азеришыг" подготовят предложения по подключению станции к энергосистеме и удовлетворению внутренних потребностей Нахчывана в электроэнергии.