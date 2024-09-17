В Нахчыване планируют отключения электроэнергии из-за ремонтных работ

Завтра в связи с ремонтными работами с 18:00 до 19:00 в некоторых частях города Нахчывана будет приостановлена подача электроэнергии.

Завтра в связи с ремонтными работами с 18:00 до 19:00 в некоторых частях города Нахчывана будет приостановлена подача электроэнергии.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, ремонт будет проводиться на 10-киловольтной линии электропередачи, питающейся от 110/10-киловольтной подстанции "Кероглу".

На время проведения работ подача электроэнергии будет приостановлена на улице Насреддина Туси, на Часовой площади, в административных зданиях Министерства финансов, Управления полиции, Управления газовой эксплуатации и Министерства по чрезвычайным ситуациям.