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В Нахчыване начал работу 3-й Азербайджано-турецкий энергетический форум

В Нахчыване начал работу 3-й Азербайджано-турецкий энергетический форум Сегодня в городе Нахчыване пройдет 3-й Азербайджано-турецкий энергетический форум и первая международная конференция "Нахчыван - зона зеленой энергетики"
Энергетика
29 сентября 2023 г. 09:39
В Нахчыване начал работу 3-й Азербайджано-турецкий энергетический форум

Сегодня в Нахчыване начал работу 3-й Азербайджано-турецкий энергетический форум

Как сообщает нахчыванское бюро Report, участники конференции сначала посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы.

В конференции, которая проходит в Нахчыванском бизнес-центре, принимают участие полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов Мариам Мохаммед Альмхейри и другие официальные лица.

В рамках форума также пройдет первая международная конференция "Нахчыван - зона зеленой энергетики".

Запланированы пленарные заседания на темы "Энергетический переход", "Зона зеленой энергетики", "Зеленый энергетический потенциал Нахчывана" и другие, а также выступления ряда высших должностных лиц Азербайджана и Турции.

Азербайджано-турецкий энергетический форум организуется с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества в рамках совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. Первый форум был проведен 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.

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Версия на английском языке Фото3rd Azerbaijan-Türkiye Energy Forum kicks off in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Azərbaycan-Türkiyə 3-cü Enerji Forumu işinə başlayıb

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