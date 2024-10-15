В Нахчыване на один день выбросы углерода были сведены к нулю

В Нахчыване на один день выбросы углерода были сведены к нулю

11 октября Нахчыванская Автономная Республика (НАР) сэкономила 130 тыс. кубометров газа и свела выбросы углерода к нулю, полностью обеспечив потребности в электроэнергии за счет "зеленых" источников.

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11 октября Нахчыванская Автономная Республика (НАР) сэкономила 130 тыс. кубометров газа и свела выбросы углерода к нулю, полностью обеспечив потребности в электроэнергии за счет "зеленых" источников. Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную энергетическую службу Нахчывана. Потребность Автономной Республики в электроэнергии в объеме 947 508 кВт/ч была полностью покрыта за счет "зеленой" энергии. Это позволило сэкономить около 130 тыс. кубометров природного газа и достичь нулевых выбросов углерода в указанный день. В ведомстве отметили, что подобные шаги в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) приведут к более эффективному использованию альтернативных источников энергии в НАР. Подпишитесь на наш Telegram канал